Fleuriste locaux de Suisse

Le projet cartographique "Fleuristes de Suisse" a pour ambition de recenser et de géolocaliser les principaux fleuristes à travers le pays. Cette initiative vise à créer une ressource complète et accessible pour les amateurs de fleurs, les professionnels du secteur, et les consommateurs en quête de produits floraux de qualité. Mais c'est aussi un témoignage, témoignage d'une profession en danger, comme la plupart des métiers liés à l'artisanat. En essayant de "mapper" les fleuristes, nous tenterons de comprendre l'évolution du métier, et nous essairons de nous projeter dans l'avenir de cette activité millénaire.

Objectifs du Projet

Accessibilité : Offrir une plateforme intuitive permettant aux utilisateurs de trouver facilement des fleuristes près de chez eux ou dans une région spécifique.

Promotion des Professionnels Locaux : Mettre en lumière le travail des artisans fleuristes, leur créativité, et leur contribution à l'économie locale.

Contexte et Évolution du Métier de Fleuriste

Le métier de fleuriste a connu une évolution significative au cours des dernières années. Autrefois centré principalement sur la vente de fleurs coupées et la création de bouquets, le rôle du fleuriste s'est diversifié. Plusieurs facteurs ont contribué à cette transformation :